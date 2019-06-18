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Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за задымления

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Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за задымления

Санкт-Петербург, 18 июня. Четыре станции метрополитена закрыты из-за задымления в Северной столице.

Во вторник утром по причине задымления оказались закрыты четыре станции оранжевой ветки петербургского метро.

По словам очевидцев, пассажиры более 15 минут не могут отправиться в сторону станции метро «Улица Дыбенко» от «Спасской». Помимо этого, движение осуществлялось лишь до «Площади Александра Невского», пишут «Невские Новости».

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Автор: Сергей Петров
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