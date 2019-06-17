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Беглов рассказал о подготовке Петербурга к Евро-2020

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Беглов призвал сделать Петербург максимально комфортным к Евро-2020

Санкт-Петербург, 17 июня. Для подготовки Петербурга к Евро-2020 необходимо ускорить все транспортные проекты, город должен быть максимально благоустроенным и комфортным к приезду футбольных болельщиков, заявил врио губернатора Александр Беглов.

Беглов подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы футбольные болельщики летом 2020 года были впечатлены не только футбольными матчами, но и комфортом Северной столицы. 

Для этого, как сообщают «Невские новости», необходимо ускорить реализуемые транспортные проекты. Речь идет о развитии аэропорта «Пулково», строительстве новых дорог и метро. Кроме того, это касается преобразования железнодорожного узла и организации круизного сообщения по Балтике.

Напомним, что Евро-2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Петербург примет три матча групповой стадии турнира и один четвертьфинал.

Ранее Беглов сообщил, что эксперты УЕФА довольны ходом подготовки Петербурга к проведению матчей ЧЕ. При этом он подчеркнул, что данное масштабное событие «должно финансироваться не из бюджета города, а из федерального».

12 июня УЕФА открыл продажу билетов на чемпионат. Россия находится в группе I квалификации вместе с Бельгией, Казахстаном, Кипром и Шотландией.

Пока что российская команда неплохо показывает себя на квалификации. Наша сборная уже обыграла Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).

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Автор: Олеся Волкова
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