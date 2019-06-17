Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Петербург и Беглов стали лидерами медиарейтинга регионов на ПМЭФ-2019

38
0 Оставить комментарий

Петербург и Беглов стали лидерами медиарейтинга регионов на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 17 июня. Петербург и врио губернатора Александр Беглов возглавили рейтинг медиаактивности делегаций регионов и их глав на ПМЭФ-2019. Об этом сообщается в исследовании экспертов Digital-агентства «Интериум», проанализировавших уровень вовлеченности, собственную активность и упоминаемость глав делегации.

Петербург с рейтингом 71,5% уверенно занял первую строчку. В первую тройку также вошли Московская область и ее глава Андрей Воробьев (59,6%) и Москва и Сергей Собянин (59,2%), сообщают «Невские новости».

Петербургский международный экономический форум прошел с 6 по 8 июня. Беглов, подводя итоги форума, сообщил ранее, что Петербург заключил 27 соглашений на 182 млрд рублей. Он также подчеркнул, что власти не гнались на ПМЭФ за всеми инвестициями, «потому что не все инвестиции нужны».

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров