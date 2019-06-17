Как изменится движение транспорта в Петербурге в связи с «Алыми парусами»

Пятый канал, один из главных организаторов праздника выпускников «Алые паруса», распространил информацию об ограничении движения автотранспорта в предпраздничные и праздничные дни, а также в главную праздничную ночь с 23 на 24 июня.

Изменения в движении автотранспорта в Петербурге

В связи с проведением праздника «Алые паруса» внесены изменения в транспортное движение в центре Санкт-Петербурга, сообщают организаторы.

— С вечера 17 июня до шести утра 18 июня и с 22.50 18 июня до шести утра 19 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Троицкому мосту в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади.

— На неделю — с полуночи 19 июня до восьми утра 25 июня — транспорт сможет двигаться от Троицкой площади в сторону Суворовской площади по одной полосе, ранее предназначавшейся для встречного движения на этом направлении.

— На двух отрезках по Дворцовой набережной вводится одностороннее движение. С полуночи 18 июня до шести утра 26 июня по Дворцовой набережной можно будет передвигаться только по одной полосе в направлении от Троицкого к Дворцовому мосту.

— С полуночи 19 июня до восьми утра 25 июня на Кронверкской набережной вводится одностороннее движение в направлении от Кронверкского моста к Иоанновскому мосту.

— В день проведения мероприятия 23 июня во избежание пробок с 17 часов Миллионная улица станет для транспорта двусторонней на отрезке от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади. Эти изменения будут действовать до шести утра 24 июня.

Какие зоны станут пешеходными

В связи с проведением праздника «Алые паруса» на нескольких улицах движение транспорта будет прекращено полностью:

— с полуночи 18 июня до 22 часов 26 июня по Большой Морской улице от Невского проспекта до Дворцовой площади;

— с полуночи 19 июня до 08 утра 25 июня по Адмиралтейской набережной;

— по Троицкому мосту: с 21 часа 19 июня до шести утра 20 июня, с 21 часа 20 июня до шести утра 21 июня, с 21 часа 21 июня до шести утра 22 июня, с 20 часов 22 июня до шести утра 23 июня, с 13.45 23 июня до 18 часов 24 июня, с 21 часа 24 июня до восьми утра 25 июня;

— с 17.30 23 июня до пяти утра 24 июня по следующим улицам:

— Невский проспект от Садовой улицы до Дворцовой площади;

— Дворцовый мост;

— Биржевая площадь;

— Гороховая улица от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

— набережная реки Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта;

— Малая Морская улица от Невского проспекта до Вознесенского проспекта;

— Большая Морская улица от Вознесенского проспекта до Невского проспекта;

— Мошков переулок;

— Аптекарский переулок;

— набережная Зимней канавки;

— Мраморный переулок;

— Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

— Адмиралтейская набережная от Дворцового проезда до Сенатской площади;

— Миллионная улица от Аптекарского переулка до Дворцовой площади;

— с 22.30 23 июня до пяти утра 24 июня по улицам:

— Университетская набережная от Биржевой площади до Кадетской линии;

— набережная Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии;

— Биржевой мост;

— Суворовская площадь.

Запрет остановок автотранспорта

Запрет остановок автотранспорта будет действовать по следующим адресам:

— с полуночи 13 июня до 23 часов 28 июня по Биржевому проезду вдоль д. 2 по набережной Макарова, Биржевая площадь от Дворцового моста до Биржевого моста;

— с полуночи 17 июня до восьми утра 25 июня по Дворцовой набережной от набережной Зимней канавки до Дворцового моста;

— с полуночи 23 июня до утра 24 июня по адресам:

— набережная реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка;

— Миллионная улица от Аптекарского переулка до Дворцовой площади;

— Певческий проезд (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади);

— Малая Морская улица от Невского проспекта до Гороховой улицы;

— Большая Морская улица от Гороховой улицы до Невского проспекта;

— Адмиралтейский проспект от Сенатской площади до Дворцового проезда;

— Гороховая улица от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта;

— Биржевой проезд вдоль д. 2 по Биржевой площади.

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