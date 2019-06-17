Депутаты Заксобрания рассмотрят инициативу Беглова о льготах блокадникам

Санкт-Петербург, 17 июня. Депутаты Заксобрания 19 июня рассмотрят инициативу главы Петербурга Александра Беглова о льготах жителям блокадного Ленинграда.

Предложенные градоначальником поправки в Социальный кодекс города подразумевают меры поддержки для граждан, которые родились или проживали в Ленинграде во время блокады вне зависимости от срока пребывания.

В пресс-службе Заксобрания отметили, что речь идет бесплатном отдыхе в санаториях, доплатах и ежемесячных выплатах, льготном проезде в транспорте. Спикер Заксобрания назвал инициативу Беглова одним из важнейших социальных законопроектов.

«Поддержка петербуржцев, которых война лишила детства, – это дань нашей памяти поколению победителей», — сказал Макаров, его цитируют «Невские новости».

Он выразил уверенность, что депутаты поддержат идею Беглова. Ранее градоначальник заявил, что власти Петербурга будут поддерживать ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

Он отметил, что именно в помощи ветеранам и в сохранении российской истории заключается долг петербуржцев. В преддверии Дня Победы Беглов лично вручил ключи и документы на квартиры ветеранам и блокадникам.