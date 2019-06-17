Институт правоведения и предпринимательства в Пушкине лишили аккредитации

Санкт-Петербург, 17 июня. Институт правоведения и предпринимательства, расположенный в Пушкине, лишился аккредитации. Студенты, имеющие право закончить обучение в другом вузе, обвиняют ректора в саботаже перевода.

Как сообщает «Петербургский дневник», вопиющих нарушений, вроде продажи дипломов или «мертвых душ», в вузе обнаружено не было. Согласно заключению Рособрнадзора, в рабочей программе на факультете управления не было проставлено количество лекционных часов по одной из дисциплин.

Студентам предлагают два варианта: либо перевестись в другой вуз, но с потерей года обучения из-за разницы в программах (для платных студентов это значит дополнительные расходы), либо продолжить обучение в надежде, что институту вернут аккредитацию.

По мнению некоторых студентов, ректорат намерен держать их на коротком поводке, а когда время для перевода будет упущено — отпустить. Ректор Татьяна Козлова объяснила, что перевод идет своим чередом, но сначала требуется устроить студентов 4-го курса, выпускного, которым осталось только сдать госэкзамены. Потом дойдет очередь до других: никакого саботажа, просто эта операция требует времени. Студенты же заявляют, что ректор лукавит.

Как отмечает издание, за минувшие три года в Петербурге закрылись восемь негосударственных вузов, обучавших, в основном, менеджменту, психологии и творческим специальностям.

В конце прошлого года, как сообщала «Газета.ру», на совместных встречах ректоры университетов, руководители Министерства науки и высшего образования и Рособрнадзора пришли к выводу, что система аккредитации вузов требует значительных изменений, и повысить ее эффективность может разделение вузов на несколько категорий. Критика системы лицензирования и аккредитации шла сразу по нескольким направлениям: представителям вузов не нравится недостаточная гибкость системы оценки, формальность процедур, слишком большое количество документов и низкая квалификация экспертов.