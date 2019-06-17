Беглов призвал воздержаться от публичных мероприятий в день выпускников

Санкт-Петербург, 17 июня. Глава Петербурга Александр Беглов попросил политические партии и активистов воздержаться от публичных акций в день проведения праздника выпускников «Алые паруса».

Градоначальник на совещании правительства в Смольном прокомментировал подготовку к праздничным мероприятиям. Он распорядился, чтобы «Алые паруса» провели на самом высоком уровне.

Беглов подчеркнул, что 23 июня — это праздник выпускников, поэтому проведение других мероприятий стоит отложить.

«У меня просьба очень простая: отнеситесь с уважением к нашим выпускникам, потому что это большой праздник, мы готовились к нему целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо и безопасно», — сказал глава города.

Глава городского комитета по вопросам законности Ольга Аришина сообщила, что на 23 июня было подано две заявки о проведении публичных мероприятий на площади Ленина. Речь идет об акции в поддержку журналистов и митинге о проблемах окружающей среды.

Александр Беглов поручил Аришиной договориться с заявителями о переносе акций на другие дни. Он добавил, что «Алые паруса» — это праздник детей, поэтому проведение других мероприятий было бы неправильным по отношению к выпускникам.

На традиционный праздник выпускников в Петербург приезжают школьники из других регионов России. «Алые паруса» находятся в списке мирового событийного туризма, он привлекает внимание туристов из стран Европы.

Власти Петербурга ожидают, что в этом году на празднике соберутся не менее 1,5 млн человек. В организации мероприятия примут участие около 7 тысяч волонтеров. На Дворцовой площади уже начали устанавливать сцену и рамки безопасности.