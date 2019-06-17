Беглов поручил проинформировать петербуржцев о «дачных» скидках на ЗСД

Санкт-Петербург, 17 июня. Глава Петербурга Александр Беглов на совещании правительства в Смольном напомнил, что на Западном скоростном диаметре действуют специальные сезонные тарифы.

Градоначальник поручил чиновникам информировать петербуржцев о льготах. Речь идет о «дачной» скидке на 50 % для пользователей транспондеров.

Скидка действует для транспортных средств 1 класса до 29 сентября по пятницам и воскресеньям. Воспользоваться льготами можно с 06.00 до 23.59 на ЗСД (кроме КАД — Юг), пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов предложил членам правительства рассмотреть возможность отмены платы за проезд по ЗСД из-за перекрытия Троицкого моста. Ограничения движения связаны с подготовкой к празднику выпускников «Алые паруса».