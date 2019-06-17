Как власти Петербурга грамотной тарифной политикой облегчили жизнь бизнесу и горожанам

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга утвердил окончательные тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение — стоимость на коммунальные ресурсы будет существенно снижена. Уже во втором полугодии текущего года их стоимость снизится на 3,7%. Цена на коммунальные ресурсы понизится также и в первом полугодии — с 1 июля снижение составит 0,6%. Прецедент является уникальным не только для Петербурга, но и для всей России.

«Принятые решения не имеют прецедентов не только в современной истории Санкт-Петербурга, но и всей России. Они направлены на защиту интересов петербуржцев. Первая оптимизация расходов ресурсоснабжающих организаций позволила нам практически полностью уйти от июльского повышения цен на коммунальные услуги – совокупный платеж граждан вырастет всего на 0,4%. Обозначенный временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым курс на снижение тарифов позволит не только сэкономить деньги горожан, но и даст импульс для развития промышленности, малого и среднего бизнеса», — сказал председатель профильного комитета Дмитрий Коптин.

Инициатором данного решения был глава Петербурга Александр Беглов. В настоящий момент правительством Северной столицы уже разработаны законодательные меры, которые позволят снизить стоимость в том числе и газа.

Председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей всецело поддержал это решение, поскольку тарифная политика затрагивает все слои населения.

«Мы прекрасно понимаем, что проблема роста тарифов волнует и население, и предпринимателей, в частности, малый бизнес», — говорит эксперт.

Учитывая экономические реалии, которые сегодня сложились в стране, решение Беглова и его команды является прорывным.

«Зачастую повышение тарифов происходило на большую сумму, чем ставка инфляции. И при этом предприниматели в силу невысокой покупательской способности не могут поднимать стоимость своей продукции и услуг. Поэтому, на мой взгляд, для петербуржцев и предпринимателей Петербурга это важная новость. Произошло не только снижение роста тарифов, он становится более прогнозируемым», — продолжает председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга».

Он также добавил, что ранее предприниматели не имели возможности выстраивать долгосрочную стратегию ведения своего бизнеса, поскольку не знали, как изменятся тарифы. Теперь правила игры стали более прозрачными, что является для делового сообщества фактически глотком свежего воздуха.