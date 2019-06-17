Беглов поручил членам правительства Петербурга активно работать с молодежью

Санкт-Петербург, 17 июня. Глава Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства в Смольном выполнение госпрограммы по созданию условий для обеспечения общественного согласия.

Глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец выступила с докладом на совещании. Она рассказала, что в Петербурге в 2018 году состоялись десятки образовательных и патриотических форумов.

«Доброфорум», «Всмысле», «Вахты памяти» привлекли сотни участников. Члены правительства оценивают эффективность реализации программы на 93,7%, пишут «Невские новости».

По словам Аблец, ведется работа с молодежью через такие каналы коммуникации, как соцсети. Александр Беглов поручил правительству организовать работу с молодежью на предприятиях. По его мнению, нельзя забывать и о молодых специалистах.

На совещании также поднимался вопрос о занятости населения. Градоначальник поручил увеличить число рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.