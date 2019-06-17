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Беглов поручил рассмотреть заявки петербуржцев в рамках проекта «Родной район»

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Беглов поручил рассмотреть заявки петербуржцев в рамках проекта «Родной район»

Санкт-Петербург, 17 июня. Глава Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства в Смольном реализацию проекта «Родной район».

В Петербурге с 15 апреля по 15 июня принимали предложения жителей об улучшении районов города. В общей сложности поступило более 400 тысяч заявок.

Александр Беглов анонсировал второй этап проекта «Родной район», который продлится до середины августа. Власти должны рассмотреть полученные заявки.

«Необходимо создать рабочую группу, конкурсную комиссию, организовать процесс так, чтобы все было максимально понятно для жителей города», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Самыми активными оказались жители Приморского (51 тыс заявок), Выборгского (50 тысяч заявок) и Калининского районов (47 тысяч заявок). Петербуржцев волнует ремонт дорог, обновление медучреждений, благоустройство города.

Ранее сообщалось, что Беглов предложил ужесточить ответственность за некачественную уборку в городе.

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Автор: Ирина Селезнева
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