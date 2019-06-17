Беглов призвал увеличить в Петербурге число рабочих мест для инвалидов

Санкт-Петербург, 17 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поднял вопрос о реализации госпрограммы по содействию занятости населения на совещании правительства в Смольном.

Председатель городского комитета по труду Дмитрий Чернейко сообщил об организации 211 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, пишут «Невские новости». Александр Беглов отметил, что программа для инвалидов очень важна для властей Петербурга.

Градоначальник подчеркнул, что необходимо создавать больше рабочих мест для инвалидов. Каждый горожанин должен чувствовать поддержку, резюмировал он.

Ранее Беглов предложил правительству рассмотреть вопрос о временной отмене платы за проезд по ЗСД из-за перекрытия движения по Троицкому мосту.