Беглов обсудил меры по содействию занятости населения в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. Глава Петербурга Александр Беглов на совещании в Смольном обсудил с членами правительства выполнение госпрограммы по содействию занятости населения.

На повестке стоят актуальные для Петербурга вопросы. Как сообщил глава комитета по труду Дмитрий Чернейко, во втором полугодии программу профориентации прошли 1300 школьников.

В Петербурге организовали 211 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Чернейко подчеркнул, что Петербург лидирует по объему поддержки инвалидов.

Ведется активная работа по переподготовке граждан и повышению квалификации.

Ранее сообщалось, что градоначальник подписал законопроект о резервировании рабочих мест для некоторых категорий граждан. Беглов подчеркнул, что данная мера улучшит социальную обстановку в Петербурге.