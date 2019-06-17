Петербуржцы показали облака-НЛО, зависшие над КАД

Санкт-Петербург, 17 июня. В небе над Петербургом местные жители заметили странные облака, которые были похожи на НЛО. Фотографии появились в Сети.

Природа не перестает удивлять жителей Петербурга. Днем 17 июня на КАД в районе Ломоносова были замечены удивительные облака.

Петербуржцы показали облака-НЛО на Кольцевой дороге перед портом Бронка. Десятки летающих «тарелок» зависли над трассой.

В начале июня в Петербурге местные жители видели редкие тропические облака. Вымеобразные облака или mammatus встречаются в тропиках и предзнаменуют образование тропического циклона, они редки для северных широт.

В Северной столице России неоднократно замечали необычные серебристые облака. Ученые отмечают, что серебристые облака появляются в атмосфере Земли на большой высоте. Их также можно увидеть на Марсе.

А в 2017 году сотрудники NASA смогли создать искусственные облака. Ракета-носитель доставила на высоту 190 км канистры с цветными паром, который превратился в облака. Этот эксперимент провели для отслеживания воздушных потоков.