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Беглов предложил ужесточить ответственность за некачественную уборку в Петербурге

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Беглов предложил ужесточить ответственность за некачественную уборку в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. Глава Петербурга Александр Беглов предложил ужесточить ответственность за некачественную уборку территории. Об этом он сказал на совещании правительства в Смольном.

Градоначальник предложил вынести на рассмотрение депутатов Заксобрания законопроект об ответственности за уборку в городе. Речь идет о правилах очистки урн, штрафах за выброс мусора в неположенном месте, уборке пляжей.

«Содержать чистоту в Петербурге — это наша обязанность. Мы должны хорошо ее выполнять», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Члены правительства сообщили, что по оценке петербуржцев Кировский, Адмиралтейский и Красносельский районы стали самыми проблемными по уборке.

Ранее Беглов посетил Петроградский район и пообщался с местными жителями. Петербуржцы спросили о благоустройстве района и ремонте детских площадок.

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Автор: Ирина Селезнева
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