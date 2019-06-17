Беглов поручил провести праздник выпускников «Алые паруса» на высоком уровне

Санкт-Петербург, 17 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поручил провести на высоком уровне праздник выпускников «Алые паруса». Об этом он сказал на совещании правительства в Смольном.

В Петербург приедут выпускники из 16 регионов России, отметил градоначальник. Он призвал правительство сократить время частичного перекрытия движения, что необходимо для организации мероприятия.

Беглову доложили, что на Дворцовой площади начался монтаж сцены, здесь установят 66 рамок безопасности. Около 7 тысяч волонтеров задействуют в организации праздника. Безопасность выпускников обеспечат сотрудники правоохранительных органов, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов предложил правительству рассмотреть возможность временно отменить плату за проезд по ЗСД в связи с перекрытием Троицкого моста.