Беглов предложил временно отменить плату за проезд по ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поручил правительству рассмотреть вопрос о бесплатном проезде по ЗСД на время перекрытия Троицкого моста, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Смольного.

На этой неделе ограничат движение по Троицкому мосту в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса». Закрытие движение по мосту связано с установкой оборудования.

Градоначальник поручил чиновникам рассмотреть вопрос об отмене платы на ЗСД на время перекрытия Троицкого моста. Беглову доложили о готовности Петербурга к проведению «Алых парусов».

По словам главы комитета по молодежной политике Юлии Аблец, к мероприятию привлекут около 7 тысяч волонтеров. Глава города распорядился провести праздник на самом высоком уровне.