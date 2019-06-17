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Беглов предложил временно отменить плату за проезд по ЗСД в Петербурге

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Беглов предложил временно отменить плату за проезд по ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поручил правительству рассмотреть вопрос о бесплатном проезде по ЗСД на время перекрытия Троицкого моста, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Смольного.

На этой неделе ограничат движение по Троицкому мосту в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса». Закрытие движение по мосту связано с установкой оборудования.

Градоначальник поручил чиновникам рассмотреть вопрос об отмене платы на ЗСД на время перекрытия Троицкого моста. Беглову доложили о готовности Петербурга к проведению «Алых парусов».

По словам главы комитета по молодежной политике Юлии Аблец, к мероприятию привлекут около 7 тысяч волонтеров. Глава города распорядился провести праздник на самом высоком уровне.

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Автор: Денис Машкин
© 2019 Федеральное агентство новостей
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