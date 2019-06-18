Дорожная война разгорелась между жителями Ленобласти и РЖД

В Кировском районе тысячи жителей деревни Славянка требуют ремонта единственной дороги, соединяющей их с трассой А-120. Грунтовка разбита грузовиками, которые возят материалы для реконструкции строительства второй линии железнодорожных путей на участке Мга — Кириши.



В жилом массиве «Славянка» расположены 18 СНТ и одноименная деревня неподалеку. В них проживают десятки тысяч человек. И автомобилисты, и пешеходы зависят от дороги общего пользования, проходящей от станции «Михайловская» до их домов. И все они в данный момент стали заложниками строительства. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала местная жительница Елена Рубинштейн.

«Единственная дорога к нашим домам — это автомобильная трасса, проходящая вдоль железной дороги от ж/д станции «Михайловская» до деревни Славянка, и она находится в ужасном состоянии, — делится женщина с корреспондентом ФАН. — Эта дорога включена в перечень автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района Ленинградской области. Она и раньше была не в самом лучшем состоянии, а сейчас по ней бесконечно ездят двадцатитонники с песком для строительства железной дороги. Дорога разбита полностью! Если что-то случится, пожарная или скорая по ней не смогут проехать. В нашем массиве живут десятки тысяч людей — дети, старики. Нам страшно!»

Перевозки грузов, по словам местных жителей, происходят практически круглосуточно и без выходных. Мешает это не только автомобилистам, но и пешеходам, которые идут от станции домой пешком. Половина дороги заасфальтирована, а вторая часть — грунтовка. При проезде тяжелой техники начинаются настоящие пылевые бури.

«Если асфальтированную часть еще как-то латают, то грунтовая совершенно разрушена. А они додумались засыпать ее песком, который как раз и возят для строительства. В итоге все захлебываются от песка и пыли. В машине едешь, как ежик в тумане!» — возмущается Елена.

Состояние дороги, похоже, мешает и самим строителям. Автомобилисты из Славянки сообщили о том, что на дороге застревает не только их транспорт, но даже и груженые КамАЗы. Противостояние между водителями большегрузов и местными вылилось в итоге в пикет, перекрытие дороги и остановку перевозок.

«Нервы у всех сдали, и народ устроил пикет. Перекрыли дорогу легковыми машинами. И водители грузовиков, как ни странно, встали на нашу сторону, потому что, видимо, тоже уже невозможно работать на такой дороге», — объясняет Рубинштейн.

И представители администрации Кировского муниципального района, в чьем ведении находится дорога, и представители РЖД уже встречались с местными жителями, пытаясь найти выход из ситуации, но, по словам Елены, это практически ни к чему пока не привело.

«6 июня на месте стройки прошла выездная встреча представителей Кировской администрации, строителей и председателей СНТ массива «Славянка», — рассказывает собеседница ФАН. — Проехали, осмотрели всю дорогу, вызвали руководителя строителей. Ему было дано время до 11 часов утра 09.06.2019 на приведение дороги в нормальное состояние. 9 июня проверяли — ничего не сделано! Одни обещания и ничего».

Ранее пресс-служба компании «РЖД» сообщала, что в развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна в границах Октябрьской железной дороги в I квартале 2019 года направлено 1,6 млрд руб. Реконструкция участка Мга — Кириши и строительство вторых путей — это одна из частей масштабного проекта. В дорожном комитете Ленобласти, куда ФАН обратилось за комментарием, пояснили, что районная администрация и строители должны были заключать так называемое компенсационное соглашение.

«Либо непосредственно с заказчиком работ, либо напрямую с подрядчиком. Формой может быть как возмещение ущерба в денежном эквиваленте, так и выполнение собственно ремонтных работ силами и техникой подрядчика», — отметили в комитете.



Елена Рубинштейн утверждает, что такое соглашение между администрацией и РЖД существует, но почему-то не исполняется в полной мере.

«Как мне рассказали в администрации района, они в декабре узнали, что эти КамАЗы будут ездить по нашей дороге, но с условием, что РЖД будут следить за ее состоянием. А получилось все совсем по-другому», — говорит она.

В пресс-службах Октябрьской железной дороги и администрации Кировского муниципального района Ленобласти, куда ФАН обратилось за комментариями, отметили, что в курсе ситуации, но официальных ответов на запрос на момент публикации не предоставили. А жители Славянки между тем собирают подписи под петицией к губернатору области и готовят очередное перекрытие дороги.