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Петербурженка лишилась иномарки за 5 млн рублей

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Петербурженка лишилась иномарки за 5 млн рублей

Санкт-Петербург, 17 июня. Жительница Колпино лишилась дорогой иномарки, Toyota Land Cruiser угнали с Полевой улицы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль был припаркован на Полевой улице. Гражданка 1978 года рождения заметила пропажу машины накануне и сразу обратилась в полицию.

Ущерб оценили в 4,9 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже, пишет издание «Петербургский дневник». 

Ранее сообщалось, что в Петербурге двое мигрантов угнали «Газель», в которой находился товар на сумму 1,5 млн рублей.

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Автор: Ирина Селезнева
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