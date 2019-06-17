Выпускникам Школы молодого политика вручили сертификаты в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. В «Петроконгрессе» состоялась торжественная церемония вручения сертификатов выпускникам Школы молодого политика, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе проекта.

Преподаватели вручили сертификаты 350 лучшим выпускникам. В стенах конгресс-хола прозвучал гимн России. Руководитель проекта Илья Костунов пожелал выпускникам использовать знания на благо Петербурга и всей страны.

«Я с большой надеждой смотрю на это начинание. Нам уже удалось проговорить о тех кризисах, которые могут встретиться на вашем пути, убрать лишние эмоции, которые связаны с вашей деятельностью, чтобы вы с открытыми глазами, горячим сердцем и холодным разумом строили политическую карьеру», сказала преподаватель политической психологии Мария Пушкина.

Преподаватель юридических аспектов выборных компаний Степан Подаруев пожелал выпускникам участвовать в выборах. Он отметил, что слушатели курса получили знания, чтобы регистрироваться на выборах, агитировать и побеждать.

Илья Костунов добавил, что это не последний проект, который развивается в интересах Петербурга. Школа молодого политика была открыта для всех вне зависимости от их политических взглядов.