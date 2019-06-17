Петербуржца вывезли на Волковское кладбище и ограбили

Санкт-Петербург, 17 июня. Жителя Петербурга ограбили на Волковском кладбище, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 17 июня. Пострадавший мужчина обратился в полицию. По его словам, ночью он был на Думской улице, а потом сел в черную иномарку к незнакомцам.

Злоумышленники завезли петербуржца на кладбище, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и ограбили. Неизвестные похитили у мужчины телефон и деньги.

Полиция проводит проверку по факту происшествия, пишут «Неские новости». Ранее сообщалось, что житель Узбекистана пришел в гости к пожилой петербурженке и надругался над ней.