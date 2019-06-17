Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Петербуржца вывезли на Волковское кладбище и ограбили

43
0 Оставить комментарий

Петербуржца вывезли на Волковское кладбище и ограбили

Санкт-Петербург, 17 июня. Жителя Петербурга ограбили на Волковском кладбище, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 17 июня. Пострадавший мужчина обратился в полицию. По его словам, ночью он был на Думской улице, а потом сел в черную иномарку к незнакомцам.

Злоумышленники завезли петербуржца на кладбище, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и ограбили. Неизвестные похитили у мужчины телефон и деньги.

Полиция проводит проверку по факту происшествия, пишут «Неские новости». Ранее сообщалось, что житель Узбекистана пришел в гости к пожилой петербурженке и надругался над ней.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров