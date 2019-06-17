Иван Ургант сходил на блошиный рынок в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. Юмористическое шоу «Вечерний Ургант» в четвертый раз выйдет в эфир из Петербурга. Команда популярного проекта поделилась фото со съемок.

Ведущий Иван Ургант приехал в Петербург на съемки передачи. Программа будет выходить из Северной столицы до 21 июня.

Популярный журналист побывал на блошином рынке на Удельной. Он сфотографировался на фоне вывески рынка.

«Лошиный рынок #вувпитере», — подписали снимок.

Как сообщают «Невские новости», гостями передачи станут тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак, певец Александр Розенбаум, советский и российский актер Олег Басилашвили.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант высмеял решение прокатчика вырезать некоторые сцены из фильма «Рокетмен». Он назвал прокатчика «кинораввином», сделавшим фильму «обрезание».