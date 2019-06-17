Мигрант изнасиловал в гостях 70-летнюю петербурженку
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Санкт-Петербург, 17 июня. Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловал приезжий, сообщил источник в правоохранительных органах.
Пострадавшая заявила об изнасиловании 16 июня. По ее словам, над ней надругался 36-летний узбек, которого она пригласила в гости.
Полиция задержала предполагаемого насильника 70-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, ведется расследование, пишут «Невские новости».
Ранее сообщалось, что в Тихвине безработный мужчина затащил школьницу в автомобиль и надругался над ней.
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