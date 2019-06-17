Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мигрант изнасиловал в гостях 70-летнюю петербурженку

52
0 Оставить комментарий

Мигрант изнасиловал в гостях 70-летнюю петербурженку

Санкт-Петербург, 17 июня. Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловал приезжий, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая заявила об изнасиловании 16 июня. По ее словам, над ней надругался 36-летний узбек, которого она пригласила в гости.

Полиция задержала предполагаемого насильника 70-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, ведется расследование, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Тихвине безработный мужчина затащил школьницу в автомобиль и надругался над ней.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров