Мигрант изнасиловал в гостях 70-летнюю петербурженку

Санкт-Петербург, 17 июня. Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловал приезжий, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая заявила об изнасиловании 16 июня. По ее словам, над ней надругался 36-летний узбек, которого она пригласила в гости.

Полиция задержала предполагаемого насильника 70-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, ведется расследование, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Тихвине безработный мужчина затащил школьницу в автомобиль и надругался над ней.