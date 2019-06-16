Беглов рассказал о встрече с жителями Петроградского района

Санкт-Петербург, 16 июня. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о своей поездке в Петроградский район. Соответствующая запись появилась на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Градоначальник сообщил, что встретился с жителями Петроградского района. На повестке стоял вопрос о благоустройстве района, создании комфортной городской среды.

«И проверяли вместе, как идет ремонт детской площадки», — написал Беглов.

Беглов неоднократно подчеркивал, как важно поддерживать прямой контакт с петербуржцами. Власть должна быть открытой и прозрачной, понятной для горожан.

Глава Петербурга вникает в проблемы простых граждан. Большое внимание он уделяет вопросам развития социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на совещании правительства Беглову доложили об объемах строительства в Приморском районе. Речь идет о строительстве детсадов и школ, жилых домов.