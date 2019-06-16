Беглов рассказал о встрече с жителями Петроградского района
Санкт-Петербург, 16 июня. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о своей поездке в Петроградский район. Соответствующая запись появилась на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Градоначальник сообщил, что встретился с жителями Петроградского района. На повестке стоял вопрос о благоустройстве района, создании комфортной городской среды.
«И проверяли вместе, как идет ремонт детской площадки», — написал Беглов.
Беглов неоднократно подчеркивал, как важно поддерживать прямой контакт с петербуржцами. Власть должна быть открытой и прозрачной, понятной для горожан.
Глава Петербурга вникает в проблемы простых граждан. Большое внимание он уделяет вопросам развития социальной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что на совещании правительства Беглову доложили об объемах строительства в Приморском районе. Речь идет о строительстве детсадов и школ, жилых домов.