Дачники стояли в пробках на подъездах к Петербургу

Санкт-Петербург, 16 июня. Дачники возвращаются в Петербург после выходных, на КАД сильно затруднено движение транспорта.

По данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», между 16.00 и 17.00 часами на Кольцевой автомобильной дороге образовались большие пробки. По внешней и внутренней сторонам КАД автомобили стояли в пробках около часа-двух.

Заторы зафиксировали на Новоприозерском шоссе от моста через Охту до КАД, пишут «Невские новости». Водителям порекомендовали следить за дорожной ситуацией и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что с 16 июня перекрыли переходно-скоростную полосу на КАД, на остальных полосах ограничили скорость движения до 50 километров в час.