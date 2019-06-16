Беглов и Митянина поблагодарили за труд сотрудников больницы святой Марии Магдалины

Санкт-Петербург, 16 июня. Вице-губернатор Анна Митянина опубликовала в Instagram фото с главой Петербурга Александром Бегловым перед посещением больницы святой Марии Магдалины.

Александр Беглов и Анна Митянина поздравили медиков с профессиональным днем. Они поблагодарили всех медработников за их труд и чуткость к пациентам.

Встреча с сотрудниками больницы Марии Магдалины состоялась 13 июня. По ее итогам градоначальник дал несколько важных распоряжений.

Он поручил помочь с покупкой нейрохирургического микроскопа, а также построить новый корпус медучреждения до 2021 года.

Ранее Беглов рассказал о финансировании реконструкции фасадов более 250 исторических зданий в центре Петербурга. На эти нужды необходимо 10 млрд рублей.