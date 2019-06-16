Молодой человек получил удар ножом в грудь в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июня. В ночь на 16 июня на Загородном проспекте в Петербурге произошел конфликт, двое неизвестных напали на юношу с ножом.

Очевидец происшествия позвонил в экстренные службы. На место инцидента приехала скорая, прибыли правоохранительные органы. Пострадавшего 18-летнего парня срочно госпитализировали с ранением груди.

Злоумышленники скрылись с места преступления. Полиция разыскивает двух мужчин европейской внешности. Один из них был одет в серую куртку и синие джины, другой — в спортивные штаны и олимпийку.

Ранее сообщалось, что житель Выборга набросился с ножом на тестя. Пенсионер получил тяжелые травмы в области живота и плечей.