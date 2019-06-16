Синоптики рассказали о погоде в Петербурге в начале рабочей недели

Санкт-Петербург, 16 июня. Синоптики пообещали жителям Петербурга, что рабочая неделя начнется с теплой сухой погоды. Зонтики можно оставить дома.

В ночь на 17 июня в городе на Неве поднимется небольшой ветер. В ночное время суток столбики термометров покажут 12-14 градусов тепла. Днем будет стоять теплая погода — до 24 градусов.

18 июня в Петербурге осадков не будет, температура воздуха составит 24 градуса тепла. Ранее футболист Александр Кержаков воспользовался хорошей погодой и прогулялся по Петербургу, а потом поделился фото со своими поклонниками.