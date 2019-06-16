Пиротехника взорвалась в жилом доме в Кудрово

Санкт-Петербург, 16 июня. Взрыв пиротехнического изделия произошел в квартире многоэтажки в городе Кудрово, сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Инцидент произошел 16 июня на Областной улице, взрыв спровоцировал пожар. По данным спасательного ведомства, пострадал один человек. Возгорание произошло на балконе, огонь охватил площадь 3 квадратных метра.

Пострадавшего школьника госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку, пишет ТАСС. В соцсетях опубликовали фото с места происшествия. На них видно, что на третьем этаже силой взрыва выбило окна.

Ранее сообщалось, что в Амурской области произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали мужчина и женщина.