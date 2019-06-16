Кержаков показал, какой Петербург ему больше нравится

Санкт-Петербург, 16 июня. Бывший футболист петербургского клуба «Зенит» Александр Кержаков прогулялся по центру города и опубликовал фото в Instagram.

Фотограф поймал момент с Кержаковым, когда спортсмен сидел на подоконнике в одной из парадных. Футболист разговаривал по телефону рядом с витражным окном.

«Для фотографа подъезд, для меня парадная. Питер изнутри», — написал Кержаков.

Кержаков также опубликовал на странице фото с Дворцовой площади, где готовятся к празднику выпускников «Алые паруса», пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что лучшего бомбардира петербургской команды включили в список послов Петербурга на чемпионате Европы по футболу, который состоится в 2020 году. По словам Кержакова, это почетная миссия стала для него настоящей неожиданностью.