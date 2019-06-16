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Петербурженку задержала полиция за ложное сообщение о минировании

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Петербурженку задержала полиция за ложное сообщение о минировании

Санкт-Петербург, 16 июня. Сотрудники полиции задержали петербурженку, которая сообщила о ложном минировании дома на улице Карпинского, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о минировании дома поступила в экстренные службы в ночь на 16 июня. Проверка установила, что сообщение было ложным.

Правоохранительные органы установили личность злоумышленницы, 36-летняя женщина задержана. Возбуждено уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма.

Если вину петербурженки докажут, ей грозит лишение свободы до трех лет. Ранее сообщалось, что в России ужесточили наказание за телефонный терроризм, виновные могут получить до 10 лет тюрьмы.

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Автор: Ирина Селезнева
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