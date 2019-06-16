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Переходно-скоростную полосу перекрыли на КАД до 22 июня

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Переходно-скоростную полосу перекрыли на КАД до 22 июня

Санкт-Петербург, 16 июня. На КАД в Петербурге перекрыли переходно-скоростную полосу с 16 по 22 июня, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Рабочие будут работать в круглосуточном режиме, устраняя колейность покрытия дороги А-118. Движение транспорта ограничено между развязками с трассой Петербург — Матокса и Октябрьской набережной.

В ведомстве пояснили, что на других полосах введут ограничение скорости до 50 километров в час. На КАД появятся дорожные знаки, барьеры и световая сигнализация, пишет издание «Невские новости».

Ранее власти Петербурга сообщили о бесплатном проезде по ЗСД в День ВМФ России. Плату за проезд отменят с 10.00 до 14.00. Водителей попросили учитывать информацию о дорожной ситуации в день проведения парада.

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Автор: Ирина Селезнева
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