Ранее судимого петербуржца подозревают в развращении сына

Санкт-Петербург, 16 июня. Жительница Петербурга обратилась в полицию и заявила о сексуальном надругательстве над ее шестилетним сыном.

По словам заявительницы, 41-летний сожитель совершил развратные действия сексуального характера в отношении общего ребенка. Мужчина был ранее судим, его разыскивают правоохранители.

Ранее полицейские задержали 20-летнего парня, который подозревается в развращении 9-летней девочки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает 78.ru

Ранее сообщалось, что безработный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в Тихвине. Злоумышленник затащил ребенка в машину на пустыре и надругался.