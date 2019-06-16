Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Ранее судимого петербуржца подозревают в развращении сына

41
0 Оставить комментарий

Ранее судимого петербуржца подозревают в развращении сына

Санкт-Петербург, 16 июня. Жительница Петербурга обратилась в полицию и заявила о сексуальном надругательстве над ее шестилетним сыном.

По словам заявительницы, 41-летний сожитель совершил развратные действия сексуального характера в отношении общего ребенка. Мужчина был ранее судим, его разыскивают правоохранители.

Ранее полицейские задержали 20-летнего парня, который подозревается в развращении 9-летней девочки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает 78.ru

Ранее сообщалось, что безработный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в Тихвине. Злоумышленник затащил ребенка в машину на пустыре и надругался.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров