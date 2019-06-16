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Фестиваль StandUp в Петербурге закончился дракой

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Фестиваль StandUp в Петербурге закончился дракой

Санкт-Петербург, 16 июня. Посетители устроили драку в одном из баров на улице Рубинштейна в Петербурге. Выступления гостей StandUp-фестиваля пришлось отменить.

Массовый наплыв людей в ночь на 16 июня в бары, расположенные на улице Рубинштейна, вызвал беспорядки. Жители близлежащих домов попытались заблокировать некоторые развлекательные заведения.

Несколько человек перекрыли арку одного из домов, забаррикадировав бар DovLaTov. Сотрудники администрации бара вышли к горожанам и попытались решить проблему.

Но выяснение отношений закончилось дракой, фестиваль отменили, пишут «Невские новости». Сотрудница бара получила травмы и попала в больницу.

Ранее сообщалось, что в мае возле Казанского собора в Петербурге произошла массовая драка футбольных фанатов. Около 20 человек подрались на улице перед матчем ЦСКА и «Зенита».

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Автор: Ирина Селезнева
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