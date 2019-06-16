Санкт-Петербург, 16 июня. Северная столица России стала вторым городом в мире, куда едут отдыхать в санаториях и оздоровительных центрах.

Как сообщает агентство «ТурСтат», Петербург назвали второй столицей медицинского туризма. На первом месте стоит Израиль, за Тель-Авив проголосовали 27% респондентов.

Подлечиться и отдохнуть едут в Петербург, за него проголосовали 20% опрошенных. В России Северная столица признана лидером медицинского туризма.

Москва заняла третье место, в десятку городов попал Воронеж. Россияне назвали лучшими для медицинского туризма Казань, столицу Сибири, Сочи и Калининград, пишут «Невские новости».

Ранее агентство «ТурСтат» представило другой рейтинг, в котором Петербург занял первое место. Пользователи выбрали Северную столицу лучшим городом для путешествий с мамой.

На второй строчке находится Пятигорск, за ним — Сочи. Город на Неве является культурной столицей России, здесь ежегодно проходят десятки международных форумов и фестивалей в различных сферах, в том числе в области культуры, экономики, развития медицины и туризма.