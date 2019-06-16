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В Петербурге сделают бесплатным проезд по ЗСД в День ВМФ России

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В Петербурге сделают бесплатным проезд по ЗСД в День ВМФ России

Санкт-Петербург, 16 июня. Проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) 28 июля сделают бесплатным, сообщила вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева.

Отмена проезда с 10.00 до 14.00 связана с проведением парада в честь Дня ВМФ России. Главный парад страны будут показывать на 17 мультимедийных экранах.

В 13.00 начнется праздничный концерт с участием военных оркестров, российских звезд, пишет издание «Петербургский дневник». 

Ранее сообщалось, что глава Петербурга Александр Беглов во время объезда Петроградского района рассказал о выделении средств на реконструкцию фасадов исторических зданий. 

Власти считают, что туристический сбор в этом году составит 2 млрд рублей, эти деньги пойдут на ремонт фасадов.

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Автор: Ирина Селезнева
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