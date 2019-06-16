Начались работы по продлению салатовой ветки метро Москвы

Москва, 16 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале работ по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро на север.

На обновленной салатовой ветке откроются станции «Лианозово» и «Физтех». Протяженнось тоннеля метро до первой станции составит 2,3 километра, отметил градоначальник.

По словам заммэра Москвы по вопросам строительства Марата Хуснуллина, вторую станцию салатой ветки планируется открыть в течение трех лет. Столичные власти считают, что это улучшит транспортную доступность района и сократит время в дороге, передает «360».

Власти Москвы активно развивают транспортную инфраструктуру, ранее открылись четыре станции Некрасовской линии метро. Эта ветка поможет 800 тыс москвичей с удобством добираться в центр города.