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Беглов рассказал о ремонте 255 исторических зданий в центре Петербурга

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Беглов рассказал о ремонте 255 исторических зданий в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 16 июня. Глава Петербурга Александр Бегов заявил, что туристический сбор власти планируют потратить на ремонт исторических зданий. Об этом он сказал во время объезда Петроградского района.

Петербургские власти рассчитывают получить порядка 2 млрд рублей с иностранных туристов в течение года. Эти средства направят на реконструкцию фасадов 255 зданий.

На реализацию городской программы необходимо 10 млрд рублей. Александр Беглов во время рабочего визита в Петроградский район пообщался с его жителями.

Градоначальник поручил открыть детский сад на улице Красного Курсанта до января 2020 года. На улице Льва Толстого глава города поручил привести в порядок детскую площадку, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что Беглов распорядился построить новый корпус детской больницы святой Марии Магдалины.

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Автор: Ирина Селезнева
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