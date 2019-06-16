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Музей блокады Ленинграда получит средства на расширение экспозиции

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Музей блокады Ленинграда получит средства на расширение экспозиции

Санкт-Петербург, 16 июня. Глава Петербурга Александр Беглов и министр культуры РФ Владимир Мединский подписали соглашение по расширению Музея блокады.

15 июня состоялось подписание соглашения по межбюджетному трансферту для расширения экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, об этом сообщают «Невские новости».

«Это большое дело, которого много десятилетий добивались блокадники», — заявил министр культуры РФ.

Документ подразумевает передачу Музею блокады министерством обороны России площадей от трех до трех с половиной тысяч квадратных метров, где разместятся новые экспозиции.

«Самое важное, что Владимир Ростиславович (Мединский — прим. ФАН) хотел поучаствовать и выделил 150 миллионов для развития новой экспозиции», — подчеркнул Беглов.

Напомним, первая экспозиция Музея блокады была организована еще в 1944 году, а сам музей открылся два года спустя. Сегодня там представлены десятки тысяч уникальных экспонатов, относящихся к годам блокады и битвы за Ленинград.

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Автор: Сергей Петров
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