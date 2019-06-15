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Анюков станет тренером в «Зените»

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Анюков станет тренером в «Зените»

Санкт-Петербург, 15 июня. Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера, сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Анюков (остается) в системе клуба на тренерской должности», — сказал представитель «Зенита» в беседе с ТАСС.

Медведев также рассказал о судьбе полузащитника Юрия Жиркова. По его словам, футболист останется в составе сине-бело-голубых.

Напомним, Анюков выступал за «Зенит» с 2005 по 2019 год. За футбольную карьеру в составе сине-бело-голубых он стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. Он также помог «Зениту» выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году.

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Автор: Данила Копп
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