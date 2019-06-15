Около 600 новых остановок появятся в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июня. Порядка 600 новых остановок общественного транспорта появятся в Петербурге к середине следующего года, сообщил заместитель главы ГКУ «Организатор Перевозок» Дмитрий Процкий.

По словам чиновника, в Северной столице планируют установить 590 остановок к середине 2020 года.

«Это около 10% от того, сколько есть сейчас», — сказал Процкий в беседе с «Фонтанкой».

Появление дополнительных остановок в Петербурге позволит наладить функционирование новой маршрутной сети города.

Он также напомнил о требованиях по организации остановок. Речь идет о том, что каждая остановка должна иметь заездной «карман». Некоторые уже действующие остановки в этом плане требуют доработок.

Кроме «карманов», остановки обеспечат дорожными знаками и информационным табло с расписанием.