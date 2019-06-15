Беглов посетил церемонию прощания с экс-главой ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург, 15 июня. Глава Санкт-Петербург Александр Беглов посетил церемонию прощания с экс-руководителем городского «Водоканала» Феликсом Кармазиновым, которая прошла в Морском Никольском соборе в Кронштадте.

Кармазинов, возглавлявший управление водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал» Ленгорисполкома (позже оно было переименовано в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»), ушел из жизни 13 июня на 77-м году жизни. Последнее время он занимался координацией стратегических программ предприятия, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов в рамках рабочего визита проинспектировал ход ремонтных работ на детской площадке в сквере в Петроградском районе. Он пообщался с местными жителями и ответил на их вопросы. Градоначальник рассказал, что в настоящее время в Петербурге действует специальная программа, в рамках которой в порядок приведут 46 детских площадок.