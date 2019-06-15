Торжественная церемония выпуска офицеров, курсантов и кадетов прошла в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июня. Торжественная церемония выпуска офицеров, курсантов и кадетов прошла на Соборной площади в Петербурге. Более 750 человек получили дипломы и нагрудные знаки об окончании учебных заведений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Мионобороны РФ.

Участниками торжественной церемонии стали слушатели и курсанты Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева, Военного инженерно-технического института, Военного института железнодорожных войск и военных сообщений и Санкт-Петербургского кадетского корпуса. Кроме того, в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны России генерал Дмитрий Булгаков, а также руководство и ветераны служб МТО.

«Вы завершаете учебу, когда вся страна уже готовится к торжественной встрече в следующем году 75-летия Великой Победы – беспримерного подвига нашей армии и всего народа! Будьте же всегда достойны ратных свершений тех, кто защитил Родину, кто отстоял собственную независимость и освободил другие народы от порабощения», — сказал Булгаков, обращаясь к выпускникам.

Отмечается, что 112 выпускников заслужили дипломы с отличием, а шесть офицеров удостоились золотых медалей. Замминистра обороны РФ подчеркнул, что от офицеров и курсантов в войсках ждут полноценного результата, достойного выпускника академии имени Хрулева.

«Твердо убежден, что ваш авторитет в войсках будет напрямую зависеть от полученных здесь знаний, от профессионального отношения к службе, и, в конечном итоге, от преданности нашей профессии», — сказал Булгаков.

Заместитель министра обратил особое внимание на заслуги выпускников кадетского корпуса. Булгаков отметил, что семеро из них получили медали «За особые успехи в учении», 35 заработали золотой знак ГТО, а 20 добились присвоения спортивного разряда.

Кроме того, заместитель главы военного ведомства рассказал, что в подготовке специалистов в вузах МТО активно используется опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии. Также Булгаков сообщил, что в высших военных учебных заведениях применяются самые современные мультимедийные технические средства, электронные тиры, новейшие образцы вооружения и техники. По словам замминистра, это позволяет выпускникам соответствовать современным требованиям и успешно решать поставленные задачи.

История Военной академии МТО началась 31 марта 1900 года. Тогда указом императора Николая II был образован Интендантский курс. В вузе применяется многоуровневая система подготовки специалистов МТО по 241 специальности. В текущем году научные достижения учащихся академии реализованы в 30 научно-исследовательских работах, 42 патентах на изобретения и в 98 научных работах.