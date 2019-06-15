Беглов проинспектировал ход ремонта детской площадки в сквере в Петроградском районе

Санкт-Петербург, 15 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего визита проинспектировал ход ремонтных работ на детской площадке в сквере в Петроградском районе.

Градоначальник пообщался с местными жителями и ответил на их вопросы. Беглов рассказал, что в настоящее время в Петербурге действует специальная программа, в рамках которой в порядок приведут 46 детских площадок.

Глава города также откликнулся на жалобу одной из жительниц района, которая заявила о недостатке светофоров, пишут «Невские новости».

«Надо еще раз провести инвентаризацию, посмотреть: детский сад, школа — должен быть пешеходный переход», — распорядился градоначальник.

Планируется, что все работы по замене игрового оборудования на площадке будут проведены до 1 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Беглов во время осмотра ремонтируемого филиала детского сада № 24 в Петроградском районе призвал создавать музеи в зданиях, которые работали в годы Великой Отечественной войны.