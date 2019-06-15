Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов проинспектировал ход ремонта детской площадки в сквере в Петроградском районе

815
0 Оставить комментарий

Беглов проинспектировал ход ремонта детской площадки в сквере в Петроградском районе

Санкт-Петербург, 15 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего визита проинспектировал ход ремонтных работ на детской площадке в сквере в Петроградском районе.

Градоначальник пообщался с местными жителями и ответил на их вопросы. Беглов рассказал, что в настоящее время в Петербурге действует специальная программа, в рамках которой в порядок приведут 46 детских площадок.

Глава города также откликнулся на жалобу одной из жительниц района, которая заявила о недостатке светофоров, пишут «Невские новости».

«Надо еще раз провести инвентаризацию, посмотреть: детский сад, школа — должен быть пешеходный переход», — распорядился градоначальник.

Планируется, что все работы по замене игрового оборудования на площадке будут проведены до 1 сентября 2019 года. 

Ранее сообщалось, что Беглов во время осмотра ремонтируемого филиала детского сада № 24 в Петроградском районе призвал создавать музеи в зданиях, которые работали в годы Великой Отечественной войны.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров