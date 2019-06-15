Беглов призвал открыть музеи в зданиях времен блокады

Санкт-Петербург, 15 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов во время осмотра ремонтируемого филиала детского сада № 24 в Петроградском районе призвал создавать музеи в зданиях, которые работали в годы Великой Отечественной войны.

Градоначальник в рамках рабочего визита в Петроградский район Петербурга посетил филиал детского садика № 24, который расположен на улице Красного Курсанта.

Отметим, к настоящему моменту в дошкольные учреждения Петроградского района ходят свыше пяти тысяч детей при нормативной мощности чуть ниже 4,5 тысяч мест. Району требуется почти 700 дополнительных мест в детских садах, пишут «Невские новости».

Планируется, что ремонтные работы в филиале детского сада № 24, который принимает 135 воспитанников, будут завершены до 1 ноября 2019 года. Дошкольное учреждение откроет свои двери уже в январе 2020 года.

Здание, где расположен детский сад, является объектом культурного наследия. В годы Великой Отечественной войны здесь выпускали обмундирование для армии и артиллерийские снаряды.

Глава Петербурга напомнил, что в зданиях, которые работали в годы войны, необходимо открыть небольшие музеи.

Ранее сообщалось, что Беглов поручил открыть 23 августа в Московском районе детский сад, рассчитанный на 280 человек. На встрече с главой Московского района градоначальник подчеркнул, что учреждение необходимо ввести в эксплуатацию к сентябрю.