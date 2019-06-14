Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти

30
0 Оставить комментарий

Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 июня. В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева. 

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков, перерезая красную ленточку, подчеркнул, что в поселке Приветнинское «создана самая современная материальная база».

После ремонта распахнул свои двери корпус для проведения тактических занятий и теоретической подготовки по материально-техническому обеспечению флота. Открыты учебно-производственные мастерские и площадка для обучения военных водителей.

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров