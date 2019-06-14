Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 июня. В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков, перерезая красную ленточку, подчеркнул, что в поселке Приветнинское «создана самая современная материальная база».

После ремонта распахнул свои двери корпус для проведения тактических занятий и теоретической подготовки по материально-техническому обеспечению флота. Открыты учебно-производственные мастерские и площадка для обучения военных водителей.