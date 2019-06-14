Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти
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Санкт-Петербург, 14 июня. В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков, перерезая красную ленточку, подчеркнул, что в поселке Приветнинское «создана самая современная материальная база».
После ремонта распахнул свои двери корпус для проведения тактических занятий и теоретической подготовки по материально-техническому обеспечению флота. Открыты учебно-производственные мастерские и площадка для обучения военных водителей.
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