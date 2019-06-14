Беглов отчитался перед петербуржцами о проделанной работе за неделю

Санкт-Петербург, 14 июня. Подводя итоги рабочей недели, глава Петербурга Александр Беглов рассказал жителям города о проделанной работе в социальной сети «ВКонтакте».



Градоначальник начал свой отчет со встречи с дольщиками долгостроя ЖК «Охта Модерн». По словам Беглова, «это действительно был самый проблемный дом (вплоть до того что пришли в негодность перекрытия)». В настоящее время «за дом взялся надежный застройщик». Он подчеркнул, что работы идут по графику, а значит дольщики смогут получить заветные ключи от квартир до конца этого года.

«В следующем году ставлю задачу полностью закрыть реестр обманутых дольщиков в городе», — подчеркнул Беглов.

Вторым пунктом значится выделение финансирования на строительство новых врачебных амбулаторий в садоводствах. Для заботы о пожилых людях, отдыхающих на дачах, до октября в крупных садоводствах будут работать выездные диагностические бригады.

Третьим пунктом значится посещение Бегловым предприятия «Элкус», где проектируют прототипы кабин самолетов, вертолетов, даже элементы космических станций. Итогом визита градоначальника стала договоренность о строительстве нового здания рядом с имеющимся.

Важным достижением этой недели стало принятие решения о создании нового корпуса детской больницы святой Марии Магдалины. Беглов поручил комитету по строительству ускорить процесс, чтобы здание было готово в 2021 году.

Беглов также рассказал о продвижении законодательной инициативы о введении бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта для студентов из многодетных семей и подготовке города к чемпионату Европы по футболу (который должен финансироваться не из городского, а федерального бюджета).

Подводя итоги, градоначальник затронул вопрос легендарных дач писателей в Комарово. Беглов выразил несогласие с тем фактом, что дачу Ахматовой продадут с молотка. Правительство Петербурга направило в Росимущество предложение передать объект в собственность города.

Резюмируя, Беглов пожелал петербуржцам хороших выходных и проводить больше времени с семьей.