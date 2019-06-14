Вишневскому согласовали пикет в петербургском метро

Санкт-Петербург, 14 июня. Петербургский метрополитен выдвинул ряд условий депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому для согласования митинга в подземке.

Вишневский ранее обратился в метрополитен с просьбой предоставить ему возможность устраивать пикеты в подземке, на что вскоре получил согласие, сообщают «Невские новости».

В ответе на запрос депутата отмечается, что необходимо будет соблюдать некоторые правила. В частности, при размещении оборудования для агитации нужно будет позаботиться о том, чтобы аппаратура не мешала проходу пассажиров. Вишневского также предупредили, что агитация в метро осуществляется на платной основе, для чего необходимо будет заключить договор.

Депутату ЗакСа нужно будет выбрать конкретные места в подземке, чтобы исключить хаотичное перемещение его представителей.