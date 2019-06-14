Григорьева и Албина заподозрили в коррупции из-за нарушений при застройке намыва

Санкт-Петербург, 14 июня. Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Смольного Владимир Григорьев и вице-губернатор Петербурга Игорь Албин могут стать фигурантами антикоррупционного расследования.

Портал «Невские новости» готовит запрос генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность изменения параметров высотности и категории застройки на намывных территориях Васильевского острова, где располагается крупный жилой комплекс.

В ноябре 2007 года правительство Петербурга утвердило план застройки намыва. Документ предполагал возведение возле жилых домов коммерческих объектов деловой застройки (культурные, спортивные, медицинские учреждения) для развития инфраструктуры нового района. При этом в проекте планировки указана предельная высота зданий — 40 метров.

Однако в апреле 2016 года комиссия по землепользованию и застройке разрешила компании НВТО (входит в Glorax Development) увеличить предельно допустимую высоту до 40-69 метров без проведения общественных слушаний. Причем эта же комиссия отказала другому застройщику ЗАО «Терра нова» в повышении высотности зданий. Еще через восемь месяцев в проект планировки вновь были внесены изменения. На этот раз предельная высота зданий выросла до 55-69 метров. Правда, на этот раз корректировка сопровождалась общественными слушаниями.

Кроме того, в июне 2017 года ряд кварталов, которые в первоначальном плане обозначались как деловые, были переклассифицированы в жилую застройку. И снова общественных слушаний по этому поводу никто не проводил. В настоящее время эти кварталы активно застраиваются.

Как сообщают «Невские Новости», все эти изменения прошли мимо Албина, который курирует строительную сферу в городе, и Григорьева. А между тем местные жители (на намыве в настоящий момент проживает около 10 тыс. человек) продолжают жаловаться на отсутствие нормальной инфраструктуры и общественного транспорта.

Источник НН в строительной отрасли рассказал, что это не первый раз, когда за время работы Албина отдельные застройщики неожиданно получали преференции от КГА, возглавляемого Григорьевым.