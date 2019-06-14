Решение Беглова поможет улучшить экологию в Московском районе Петербурга

Несанкционированная свалка между жилыми домами в Московском районе Петербурга в ближайшее время будет ликвидирована. Отходы скапливались здесь на протяжении трех лет, и ранее городские и муниципальные власти не предпринимали особых усилий, чтобы вывезти их.

Сейчас же проблема будет решена: к вопросу подключился врио губернатора Александр Беглов. Работы по ликвидации будут проводиться в четыре этапа. Последний завершится уже к 31 июля текущего года. В настоящий момент ликвидация свалки уже идет. Руководство города особо отметило, что власти Московского района должны пристально следить за тем, как избавляются от свалки.

Беглов также напомнил о свалке на проспекте Космонавтов, которая уже была успешно ликвидирована. Теперь там появятся объекты социальной инфраструктуры.

«В самое ближайшее время работы будут завершены, сразу приступаем к проектированию, там будет школа на 825 мест. Для нас было очень важно быстро убрать свалку, потому что к 1 сентября мы вводим два корпуса детского садика на 140 мест каждый», — подчеркнул Беглов.

Член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей приветствовал оперативность, с которой была решена непростая задача.

«Решить данную проблему нужно было уже давно, необходимость данной меры зрела долгое время, а ликвидации свалки ждали жители города. Врио губернатора Александр Беглов принял волевое решение, которое позитивно скажется на экологической обстановке в Московском районе, а также здоровье его жителей», — говорит аналитик.

По словам эксперта, тема экологии является для россиян, в том числе и петербуржцев, особенно болезненной. То, что Беглов оперативно смог решить проблему, говорит о том, что градоначальник знает, чем живет народ.